Обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро» Мошковича оставили в СИЗО

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Оба проходят по делу о мошенничестве и взятке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Апелляция на решение суда первой инстанции была отклонена. Ранее Мещанский суд Москвы продлил арест господам Мошковичу и Басову до 25 ноября.

Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах «Русагро» прошли обыски, были изъяты документы. Бизнесменов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Позднее в деле появился пункт о взятке, его фигурантом стал бывший замглавы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, обвиняемые убедили экс-владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций его компании в обмен на инвестиции. Последние в итоге не последовали.

Совокупный ущерб оценивается в 48 млрд руб. Вину никто из фигурантов не признает.

