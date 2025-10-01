Жителя Удмуртии будут судить за стрельбу по собаке из арбалета

Житель Ярского района, обвиняемый в стрельбе по домашней собаке из арбалета, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Удмуртии. Он обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель (ст. 245 УК, до трех лет лишения свободы).

Напомним, полицейские задержали 68-летнего фигуранта в сентябре. Установлено, что местный житель, желая прогнать замеченную на своем участке собаку, дважды выстрелил в нее из арбалета. Обе стрелы попали в животное. От полученных ран собака скончалась. Уголовное дело направлено мировому судье на рассмотрение.