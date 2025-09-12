В Ярском районе задержали местного жителя, стрелявшего в собаку из арбалета

Сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Ярского района, подозреваемого в жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: сообщество «Злой Ижевчанин» в Telegram

Полицейскими установлено, что местный житель заметил на своем участке собаку. Желая прогнать животное со своей территории, он дважды выстрелил в собаку, используя арбалет. Обе стрелы попали в собаку. Она скончалась.

«Всего за несколько минут домашнего питомца превратили в мишень. Хозяева видели его живым и здоровым, а спустя мгновения нашли с пробитыми стрелами боками», — указано в посте сообщества «Злой Ижевчанин» в Telegram.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, назначена экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Анастасия Лопатина