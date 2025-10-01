Глава McLaren заработал больше $50 млн благодаря победе команды на «Формуле-1»

Благодаря победе команды McLaren в Кубке конструкторов «Формулы-1» впервые с 1998 года ее генеральный исполнительный директор Зак Браун заработал 37,3 млн фунтов стерлингов ($50,3 млн) в прошлом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность британской компании.

При этом в 2023 году господин Браун заработал 26,4 млн фунтов стерлингов, сообщило агентство. Кроме того, благодаря победе выручка McLaren Group в прошлом году выросла на 23%, до 530,3 млн фунтов стерлингов. Прибыль до вычета налогов увеличилась более чем втрое и достигла 37,5 млн фунтов стерлингов.

В начале сентября гоночную команду McLaren в «Формуле-1» оценили в $4 млрд: за четыре года она подорожала в пять раз.