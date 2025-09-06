Гонка за прибылью

Гоночную команду McLaren в «Формуле-1» оценили в $4 млрд. Она подорожала в пять раз за четыре года, пишет агентство Bloomberg. Стоимость рассчитана исходя из последней сделки по продаже доли команды. Сейчас она претендует на победу в чемпионате мира, а ее пилоты борются за лидерство в личном зачете. Параллельно продажу доли обсуждает еще одна команда «Формулы-1» — Aston Martin. Ее стоимость оценивается $2,5 млрд.

Росту интереса инвесторов к McLaren и королевским гонкам поспособствовал сериал Netflix и фильм с Брэдом Питтом, говорит эксперт по автоспорту Александр Кабановский: «Великая некогда конюшня в какой-то момент, благодаря не самым лучшим бизнес-решениям, оказалась в очень плачевной ситуации. Тогда была проведена глобальная реконструкция: пригласили в британский Уокинг, где базируется этот коллектив, американца Зака Брауна. Это довольно любопытный персонаж, он очень успешный бизнесмен, кроме того, огромный фанат гонок, у него коллекция своих исторических машин. У него не только в "Формуле-1" проект, но и несколько других чемпионатов.

В итоге стали происходить правильные процессы, они воплотились в результаты, и последний шаг — предложение правильных молодых пилотов. Все это позволило команде резко ускориться, действительно дойти до чемпионского уровня, и это ее дополнительно сделало еще более привлекательным активом. Сейчас у McLaren появляется титульный спонсор, а это огромные, конечно, дополнительные вложения. McLaren — это очень правильный и показательный пример, когда многолетняя история принесла результаты. В том, что в этом году у McLaren будет Кубок конструкторов, не сомневаются даже букмекеры».

На чем зарабатывают команды «Формулы-1»? Журналист и комментатор гонок Наталья Фабричнова объясняет, что их доход складывается из множества факторов: «В первую очередь это, конечно, спонсорские деньги. Есть понятие генерального спонсора, например, HP у Ferrari, Mastercard у McLaren, Oracle у Red Bull. Генеральный спонсор, как правило, приносит самое большое количество денег, это несколько сотен миллионов долларов. Дальше, соответственно, у каждой команды большое количество контрактов с небольшими спонсорами, которые присутствуют как на машине, так и на комбинезоне пилотов. "Формула" отрабатывает эти деньги максимально.

Следующая статья — это распределение призовых денег по итогам сезона. Распределяются деньги по Кубку конструкторов, то есть больше всех получает команда, которая выиграла Кубок конструкторов, и пропорция уменьшается по мере того, как мы идем к десятой позиции. Стоимость команды "Формулы-1" напрямую зависит от ее результатов и гонщиков. Мы все понимаем, кто такой рекордсмен Льюис Хэмилтон, который стоит максимально дорого с маркетинговой точки зрения, у него сейчас в Ferrari есть свои личные спонсоры. Когда поднимается общая медийность и узнаваемость команды, она поднимается в цене».

Самой дорогой командой «Формулы-1» традиционно остается Ferrari. Ее рыночная стоимость, по оценкам портала Sportico, превышает $5 млрд. При этом стоимость самых успешных футбольных клубов может достигать $6,5 млрд. Примерно в такую сумму оценивается мадридский «Реал».

