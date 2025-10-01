Первый запред правления ВТБ Скоробогатова стала руководителем розницы банка

Первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Ольга Скоробогатова стала руководителем розничного бизнеса банка. Она сменила на посту зампреда правления ВТБ Александра Пахомова, сообщили в пресс-службе банка.

Помимо розницы госпожа Старобогатова отвечает за стратегические вопросы, цифровые проекты, развитие системы международных расчетов и финтех-инновации. Господин Пахомов занимал этот пост с мая 2025 года.

Госпожа Скоробогатова пришла в ВТБ в марте. До 2 декабря 2024 года она занимала пост первого зампреда Банка России, но покинула его, «выразив желание продолжить карьеру в другом месте». 30 сентября «Ъ» писал, что Ольга Скоробогатова может стать руководителем розницы ВТБ. Эксперты считают, что на завершающем этапе интеграции дочерних банков в ВТБ такое решение выглядит оправданно.

