В Ярославской области запретили распространять информацию об атаках БПЛА
В Ярославской области запретили публиковать и распространять данные о последствиях применения беспилотников, а также о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Теперь запрещено публиковать такие данные в СМИ, соцсетях, мессенджерах и интернете. Также нельзя сообщать о местах расположения и временной дислокации воинских подразделений.
«Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц»,— сообщили в правительстве области. Соответствующие изменения в закон готовятся.
Запрет не распространяется на информацию, которую дают официальные источники — правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.
Ограничения введены для обеспечения безопасности и охраны военнослужащих и объектов критической инфраструктуры.