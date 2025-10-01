В Ярославской области запретили распространять информацию об атаках БПЛА

В Ярославской области запретили публиковать и распространять данные о последствиях применения беспилотников, а также о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Теперь запрещено публиковать такие данные в СМИ, соцсетях, мессенджерах и интернете. Также нельзя сообщать о местах расположения и временной дислокации воинских подразделений.

«Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц»,— сообщили в правительстве области. Соответствующие изменения в закон готовятся.

Запрет не распространяется на информацию, которую дают официальные источники — правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.

Ограничения введены для обеспечения безопасности и охраны военнослужащих и объектов критической инфраструктуры.