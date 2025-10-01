Компаньон экс-председателя Совета судей РФ Марченко не смог оспорить арест

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы на арест Ивана Марченко, предполагаемого компаньона бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Господин Марченко просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований. Обвиняемый пробудет в следственном изоляторе до 18 ноября, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Иван Марченко был арестован в Краснодаре 22 сентября. Как стало известно «Ъ», господина Марченко и его отца Андрея Марченко обвиняют в том, что в 2016 году они мошенническим путем приобрели участок муниципальных земель общей площадью 967 кв. м в центре Краснодара, где впоследствии был построен отель сети «Мартон». По данным следствия, Андрей Марченко организовал схему выкупа земли с существенным занижением ее стоимости, что причинило ущерб муниципалитету в сумме 14,2 млн руб. Часть незаконно приобретенной территории была оформлена на Ивана Марченко.

Отец и сын Марченко являются соответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-председателю Совета судей России, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову. По данным надзорного ведомства, господин Момотов незаконно участвовал в гостиничном бизнесе семьи Марченко, что позволило ему приобрести активы стоимостью более 9 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар