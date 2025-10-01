Нижегородские власти ищут инвестора для создания завода по переработке картофеля
Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестпредложение по строительству завода по переработке картофеля в картофельные хлопья. Предполагаемый объем инвестиций составляет 3,3 млрд руб., сообщили в региональном правительстве.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Для реализации проекта инвесторам предлагают четыре участка в Арзамасе, Дальнеконстантиновском и Лукояновском округах. Также проведена оценка ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Ожидаемая мощность производства — более 22 тыс. т продукции в год.
Потенциальный инвестор может претендовать на льготное кредитование и займы для покупки оборудования.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году аграрии Нижегородской области рассчитывают собрать 400 тыс. т картофеля.