Нижегородские власти ищут инвестора для создания завода по переработке картофеля

Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестпредложение по строительству завода по переработке картофеля в картофельные хлопья. Предполагаемый объем инвестиций составляет 3,3 млрд руб., сообщили в региональном правительстве.

Для реализации проекта инвесторам предлагают четыре участка в Арзамасе, Дальнеконстантиновском и Лукояновском округах. Также проведена оценка ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Ожидаемая мощность производства — более 22 тыс. т продукции в год.

Потенциальный инвестор может претендовать на льготное кредитование и займы для покупки оборудования.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году аграрии Нижегородской области рассчитывают собрать 400 тыс. т картофеля.

Галина Шамберина