В Нижегородской области завершилась посевная кампания

Аграрии Нижегородской области засеяли под урожай более 1 млн га, сообщили в региональном минсельхозе. План посева кукурузы превышен на четверть, до 8 тыс. га, по масличным культурам – на 10%, по картофелю – на 7%, отметил министр Николай Денисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также, по данным министерства, увеличились площади под горох, сою, подсолнечник и лен-долгунец более чем в десяти муниципальных округах.

В 2025 году в Нижегородской области планируется собрать 1,5 млн тонн зерна, более 400 тыс. тонн картофеля, а также 324,6 тыс. тонн сахарной свеклы и 37,1 тыс. тонн масличных культур. Затраты на посевную оценивались в 11,7 млрд руб.

Владимир Зубарев