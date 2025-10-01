Цена на аренду «однушки» в долгосрок в Ижевске снизилась на 2% к концу сентября

Долгосрочная арендная ставка на однокомнатную квартиру в Ижевске составила в конце сентября 23,8 тыс. руб. Это на 2,1% меньше, чем в августе. При сравнении год к году ставка снизилась на 4%. Эксперты аналитического центра «Циан» считают, что летний пик активности на рынке съема жилья в долгосрок пройден: снижение показателя отмечается в 28 из 40 крупных городах РФ. В среднем за месяц — на 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уже к концу сентября ситуация на рынке долгосрочной аренды (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) стабилизируется: снижаются спрос и ставки, растет выбор,— комментирует эксперт центра Елена Бобровская.— До конца года цены могут сократиться еще на 10-12% от сегодняшних уровней».

Напомним, предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Ижевске к концу августа увеличилось на 70% год к году. Эксперт «Яндекс аренды» Роман Жуков связал эту динамику с изменением стратегии владельцев квартир, которые откладывают продажу недвижимости и выводят жилье на съем, тем самым обеспечивая минимальный пассивный доход от ренты.