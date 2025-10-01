Гроссмейстерам перекрыли комбинацию

Международная шахматная федерация (FIDE) внесла довольно существенную корректировку в принципы подсчета рейтинга игроков с целью не позволить сильнейшим из них получать очки за счет побед над совсем слабыми оппонентами. В шахматном сообществе реформу восприняли как ответ на действия знаменитого американского гроссмейстера Хикару Накамуры. Чтобы завоевать путевку на Кандидатский турнир, определяющий претендента на чемпионский титул, Накамура, которому для выполнения критериев регламента FIDE не хватало огромного количества классических партий, принялся выступать в полулюбительских региональных соревнованиях в США, выигрывая в них у одного соперника за другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроссмейстер Хикару Накамура

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Гроссмейстер Хикару Накамура

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Международная шахматная федерация объявила о внесении с 1 октября корректировки в принципы подсчета индивидуального рейтинга игроков. Она касается только игроков, чей рейтинг составляет как минимум 2650 пунктов. По сути, речь идет о шахматной элите. В мужской классификации в данный момент таким рейтингом обладают лишь 70 игроков. Суть реформы заключается в отмене так называемого правила 400.

Изменения в рейтинге шахматистов, как и в других видах спорта, зависят от результата сыгранных ими партий, а также силы оппонентов. Успешный итог противостояния с топовым гроссмейстером обладает с этой точки зрения гораздо более высокой ценностью, нежели выигрыш у аутсайдера. Но до сих пор FIDE применяла поправку. Если шахматист, достигший рубежа 2650, встречался с противником, чей рейтинг был ниже, чем у него, более чем на 400 пунктов, его партию все равно оценивали так, как если бы разница составляла ровно 400 очков.

Таким образом, топовый гроссмейстер, одолев и не мечтающего об этом звании игрока, зарабатывал 0,8 балла. Это на самом деле скромная, но все-таки отнюдь не символическая прибавка.

Корректировка FIDE поправку ликвидировала. Теперь будет учитываться только реальный рейтинг противника и его реальная разница с рейтингом супергроссмейстера. На практике это означает, что последние, играя со слишком слабыми оппонентами, могут либо получить эфемерную, в десятую или две десятых пункта, прибавку в рейтинг, либо в некоторых случаях, когда дистанция между соперниками совсем велика, вообще не получить ничего. Потери же в случае неожиданной осечки могут быть огромными. Иными словами, гроссмейстеры по идее остаются без реального стимула играть подобные партии.

FIDE не уточнила, почему устранила «правило 400» именно сейчас. Но в шахматном мире решение восприняли однозначно. Все ведущие в шахматах медиаресурсы — Chess.com, ChessBase, а также большинство гроссмейстеров уверенно связали ее с громкой историей, касающейся знаменитого американца Хикару Накамуры, которая выглядит одновременно забавной и скандальной.

Накамура, видимо, вторая по яркости звезда современных шахмат после норвежца Магнуса Карлсена. Собственно, только Карлсен и опережает американца в классификации FIDE. А звездность Накамуре обеспечила в первую очередь активная интернет-деятельность. Американец, у которого свыше трех миллионов подписчиков его YouTube-канала,— самый популярный шахматный стример в мире. При этом если Магнус Карлсен, который десять лет владел званием чемпиона мира, а в 2023 году добровольно с ним расстался, не намерен в дальнейшем бороться за титул, принадлежащий сейчас индийцу Гукешу Доммараджу, то американец все еще хочет его добыть. Первым же шагом к его завоеванию является путевка на Кандидатский турнир: в нем в следующем году восемь гроссмейстеров определят обладателя претендентского статуса, а он затем сыграет матч с индийцем.

Проблема заключается в том, что Хикару Накамура в последние годы, как и Магнус Карлсен, разлюбил офлайн-шахматы с классическим контролем времени и на турнирах, где он применяется, появляется редко, отдавая приоритет иным форматам.

Данное обстоятельство до предела сузило его возможности квалифицироваться на Кандидатский турнир. По сути, осталась всего одна. Путевку на это соревнование получит шахматист, у которого в январе будет наивысший средний рейтинг, если брать классификации за каждый из шести предшествующих моменту фиксации показателя месяцев. Накамура, учитывая, что Карлсен на Кандидатский турнир заявляться не собирается, выглядел фаворитом в битве за такой слот.

Но кое-чего ему не хватало. Регламент требует от соискателя путевки как минимум 40 классических партий, сыгранных начиная с февраля. А у Хикару Накамуры к августу их было 18. И подумав, как довести число партий до нужного, при этом не растеряв рейтинг, а желательно, подняв его, чтоб никто не обошел, американец нашел лазейку в правилах. Он вдруг принялся заявляться на региональные турниры в США. На чемпионате штата Луизиана он одержал семь побед в семи партиях, на чемпионате штата Айова — пять в пяти. Удивлять такая результативность не могла, учитывая уровень соперников. Ряд из них были, по существу, обычными любителями, которые допускали грубые зевки и не скрывали, что счастливы уже от того, что могут сфотографироваться со звездой и взять у нее автограф.

В Айове даже у самого сильного противника Накамуры рейтинг не дотягивал до отметки 2200, смешной по меркам элиты, притом что у американца он уже достиг 2816 — цифра в действительности колоссальная, идентичная той, до которой он добрался на излете прошлого десятилетия, когда еще не погрузился с головой в интернет, а играл в основном «классику» против сильнейших.

Сам Хикару Накамура, строго говоря, и не скрывал, зачем устроил это «турне» по США, с издевкой называя состязания, в которых выступает, «турнирами Микки Мауса». А в шахматной среде мнения по поводу изобретенного им трюка, обреченного, видимо, вылиться в приезд Накамуры на Кандидатский турнир, разделились.

Несколько гроссмейстеров, включая лидера отечественных шахмат Яна Непомнящего, публично выражали недоумение, почему FIDE не беспокоится насчет сомнительности способа, которым приобретается право выступить в важнейшем состязании.

Впрочем, нельзя сказать, что Хикару Накамура, утверждающий, что от его действий есть польза в виде опыта, который накапливают, играя против него, к примеру, молодые шахматисты, создал прецедент. Пользовались дырами регламента, чтобы просочиться на Кандидатский турнир, и до него. Так, в конце 2023 года француз Алиреза Фирузджа вдруг предпочел чемпионату мира по рапиду и блицу, чреватому поражениями и снижением рейтинга, второразрядные французские турниры и, побеждая в них, обошел в битве за вакантную путевку американца Уэсли Со. А до Фирузджи «схему Накамуры» применил китаец Динь Лижэнь. Он не прошел на Кандидатский турнир в Мадриде.

Однако китайцу внезапно выпал шанс отправиться на него из-за дисквалификации за поддержку специальной военной операции на Украине россиянина Сергея Карякина, как первому в рейтинге среди не отобравшихся. Правда, китайцу для выполнения критериев не хватало аж 26 классических партий, а сыграть их было необходимо за период менее двух месяцев. Невозможную задачу решила Федерация шахмат Китая, оперативно организовавшая для своего лидера серию странных турниров, в которых он без остановки громил соотечественников. Динь Лижэнь полетел в Мадрид, а в 2023 году завоевал титул чемпиона мира, справившись с Яном Непомнящим.

Алексей Доспехов