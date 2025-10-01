Greenfield отрицает превышение норм по остаточному содержанию пестицидов

В 2025 году в готовой чайной продукции группы компаний (ГК) «Орими» (марки Greenfield, Tess, «Принцесса Нури») не фиксировали превышение норм по остаточному содержанию пестицидов, сообщили ТАСС в компании. Публикацию «Известий» о пестицидах в чае в «Орими» назвали недостоверной.

В группе компаний напомнили, что по закону в России и ЕАЭС введен обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. При этом согласно требованиям техрегламента Таможенного союза, обязательный контроль касается двух пестицидов. Остальные контролируются согласно информации от участников цепочки поставок, что прописано во всех контрактах на закупку сырья «Орими», уточнили в ГК.

«Статья (Известий.— "Ъ") содержит искаженные факты и недостоверную информацию»,— заверили в «Орими». Там добавили, что для проверки данных поставщиков проводят выборочные лабораторные исследования партий сырья.

«Известия» ссылались на результаты проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По их данным, в России за январь-август 2025 года выявили более 111 т чая с содержанием пестицидов. Специалисты проанализировали свыше 57 тыс. образцов чайной продукции. Опасные химикаты якобы в продукции семи производителей: «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония» и «Рязанская чаеразвесочная фабрика».