Более 110 тонн чая с пестицидами выявили в России за восемь месяцев

В России за январь—август 2025 года обнаружено более 111 т чая с содержанием пестицидов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Специалисты проанализировали более 57 тыс. образцов чайной продукции и выявили опасные химикаты в продукции семи крупнейших производителей страны.

Среди компаний с нарушениями указаны «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония» и «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Чай выпускался под брендами Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Беседа», Kioko, Eastford, «Три дружных слона».

В продукции были обнаружены более 20 видов пестицидов, включая ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим и лямбда-цигалотрин. Некоторые вещества, по данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем — нейротоксическое воздействие, нарушения работы печени, репродуктивной системы и даже онкологические заболевания.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, Минсельхоз и правительство с требованием привлечь виновных к ответственности. Вся обнаруженная продукция изъята из продажи.