За полгода жители Тамбовской области потратили с банковских карт 159 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года жители Тамбовской области совершили 141 млн операций по банковским картам на общую сумму 159 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Безналичные операции составили более 96% по количеству и 50% по величине всех расчетов. При этом на оплату товаров и услуг приходилось больше всего транзакций.

Операции по снятию наличных средств по сравнению с 2024-м сократились на 6% по количеству и на 0,2% по величине всех расчетов.

К 1 июля 2025 года на каждого жителя Тамбовской области приходилось в среднем по 2,8 банковской карты. Всего в регионе выпустили 2,6 млн платежных инструментов.

В середине сентября стало известно, что в Курской области в январе — июне с банковских карт совершили 257 млн операций на 483 млрд руб. в сумме.

Мария Свиридова