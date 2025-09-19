За полгода жители Курской области потратили с банковских карт 483 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года жители Курской области совершили 257 млн операций по банковским картам совокупной суммой 483 млрд руб. К 1 июля 2025 года количество выпущенных платежных инструментов в регионе достигло почти 3,5 млн. Об этом сообщили в областном отделении Центробанка.

Безналичные операции составили 97% по количеству и 75% по величине всех расчетов. При этом на оплату товаров и услуг приходится 86% транзакций, объемная доля составила 36%.

Операции по снятию наличных средств в январе-июне 2025-го составили 3% от общего количества и 25% от совокупного объема операций с банковскими картами. Значения полностью соответствуют показателям второго полугодия 2024 года.

Количество POS-терминалов в Курской области, без учета приграничных районов, за год выросло на 10% и достигло 26,6 тыс., в то время как число банкоматов сократилось на 2% — до 886 устройств.

К 1 июля 2025 года на каждого жителя Липецкой области приходилось в среднем по три банковских карты. Всего в регионе выпустили 3,6 млн платежных инструментов.

Кабира Гасанова