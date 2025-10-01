Богатейшие бизнесмены Индонезии поддержат президента покупкой «патриотических облигаций»

Богатейшие предприниматели Индонезии подали заявки на покупку так называемых «патриотических облигаций» на сумму $3 млрд. Облигации выпустит недавно учрежденный суверенный фонд Danantara, контролирующий госкомпании. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники, несмотря на низкую доходность бумаг (2% против 5,5% у обычных гособлигаций), олигархи готовы в них вложиться и показать поддержку президенту Прабово Субианто.

Фонд Danantara, под управление которого находятся активы на $900 млрд, планирует через продажу облигаций привлечь $3 млрд. Деньги, как заявлено, пойдут на реализацию проектов энергетической утилизации отходов.

Источники FT называют в числе покупателей богатейшего индонезийца — Праджого Пангесту, основателя конгломерата Barito Pacific Group с активами в добыче нефти, газа, угля, золота, в сельском хозяйстве. Его состояние — $40,7 млрд. Другой олигарх — Фрэнки Виджайя, возглавляющий Golden-Agri Resources, заявил FT, что «патриотические облигации дают инвестиционную определенность и ускоряют инклюзивный рост для народа», а также «укрепляют сотрудничество между правительством и миром бизнеса». По словам одного из источников FT, некоторые олигархи рассматривают эти облигации, как «страховку», защищающую от каких-либо действий правительства в отношении их бизнеса.

Алена Миклашевская