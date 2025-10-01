Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков не стал комментировать слова британского экс-министра об ударах по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным комментировать слова экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме. Тот ранее призвал наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus и тем самым сделать республику «непригодной для жизни».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать»,— подчеркнул господин Песков на брифинге. По его словам, лучше реагировать на слова действующих министров обороны.

