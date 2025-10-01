Возвращение «Барселоны» на Camp Nou в очередной раз может быть отложено

Футбольный клуб «Барселона» может отложить возвращение на стадион Camp Nou, в том числе по финансовым причинам, сообщает издание As. По информации источника, руководство клуба полагает, что более выгодный вариант — продолжать играть на вмещающем более 55 тысяч Олимпийском стадионе на холме Монжуик.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций указал Camp Nou в качестве площадки проведения матча Лиги чемпионов «Барселона»—«Олимпиакос», который состоится 21 октября. По данным Diario Sport, 18 октября каталонцы должны там же принять «Жирону» в чемпионате Испании. Как сообщает As, теперь «нельзя исключать», что обе вышеупомянутые встречи пройдут на Олимпийском стадионе. Именно на нем при 50-тысячной поддержке «Барселона» 28 сентября обыграла «Реал Сосьедад» в седьмом туре первенства страны. Там же она сойдется с действующим победителем главного еврокубка ПСЖ вечером 1 октября.

Camp Nou планируется открывать постепенно. На первом этапе его максимальная вместимость составит около 27 тыс. человек. По данным As, теперь в «Барселоне» считают целесообразным дождаться второго этапа, на котором арена сможет принимать около 45 тыс. зрителей. При этом в материале издания отмечается, что клуб пока взвешивает опции.

«Барселона» пытается вернуться на Camp Nou с лета, однако городской совет пока не разрешает проводить массовые мероприятия на стадионе по соображениям безопасности, указывая на разнообразные дефекты. Действующий чемпион Испании был вынужден провести два матча национального первенства на резервной арене — шеститысячном стадионе имени Йохана Кройфа.

Арнольд Кабанов