Россия настаивает на возобновлении прямых авиарейсов с США

Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, предложения Москвы рассматриваются американской стороной, но продвижения в этом направлении нет.

«Сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне»,— сказал Сергей Рябков ТАСС. По его словам, эту работу Россия начала еще до того, как США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». «Мы, конечно, как позитивный сигнал восприняли это решение Вашингтона применительно к белорусской авиакомпании»,— отметил он.

На переговорах в апреле Россия предлагала США снять санкции с «Аэрофлота» и заявила, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. При этом американская сторона увязывает этот вопрос с урегулированием российско-украинского конфликта, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России, соответственно, нельзя входить в американское. В том же году «Аэрофлот» подпал под американские санкции.

Лусине Баласян