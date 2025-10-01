Дело Вероники Наумовой направили в аппеляционный суд в Санкт-Петербург

Уголовное дело Вероники Наумовой, которую суд приговорил к 24 годам колонии по обвинению в убийстве и издевательствах опекаемого ребенка, и Даниила Егольникова направлено во Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Объем дела составил 32 тома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июне 2023 года Вероника Наумова, опекун пятилетнего Далера Бобиева, объявила ребенка в розыск. Через несколько дней его останки нашли в гараже, который арендовала опекун. Экспертиза показала, что мальчик погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления в розыск. По версии следствия, мальчик скончался от асфиксии. Обвиняемая связала ребенку руки и ноги, избила, а затем опустила в ванну и удерживала под водой.

К издевательствам над ребенком Вероника Наумова привлекла племянника своего супруга Даниила Егольникова. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима. В суде молодой человек полностью признал свою вину, Вероника Наумова признала вину только в мошенничестве при получении пособий на Далера.

Полина Бабинцева