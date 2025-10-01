«Аэрофлот» не ждет скорого появления беспилотных самолетов в гражданской авиации

Беспилотные самолеты в российской гражданской коммерческой авиации в ближайшее время не появятся, считает гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Он пошутил, что граждане могут «летать спокойно».

«В ближайшее время беспилотных самолетов в коммерческой авиации не будет, поэтому можете летать спокойно»,— сказал господин Александровский на форуме «Цифровая транспортация» (цитата по «РИА Новости»).

Росавиация в сентябре сообщила, что проводит предварительные консультации с производителями авиатехники по созданию аэротакси. С какими компаниями ведется обсуждение, неизвестно. Минтранс допустил запуск аэротакси в ближайшие 10 лет. При этом ведомство считает, что для массового перехода на беспилотные самолеты нужны достижения в навигации, обнаружении препятствий и кибербезопасности.