Росавиация обсуждает создание аэротакси с производителями

Росавиация проводит предварительные консультации с производителями авиатехники по созданию аэротакси, рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров. С какими компаниями ведется обсуждение, он не сказал.

Господин Ядров считает, что аэротакси появится в «близком обозримом будущем». Он сообщил, что власти делают все для того, чтобы формировалась нужная нормативно-правовая база, позволяющая сертифицировать такие машины, а производители «не видели дополнительных барьеров при создании». Как уточнил глава Росавиация, все упирается в безопасность, линию контроля управления и идентификацию такого транспорта.

Дмитрий Ядров заявил о «неплохом» опыте создания дронов в стране. «У нас уже 5 сертифицированных типов, которые можно производить серийно. В плане у нас еще 19 заявок на проведение сертификационных работ. Там в том числе есть и тяжелые машины... для перевозки грузов»,— рассказал он в интервью ТАСС на ВЭФ.

Над проектом аэротакси работает в том числе производитель беспилотников «Транспорт будущего». Его гендиректор Юрий Козаренко в интервью «Ъ» говорил, что аэротакси в стране придет уже после массового применения БПЛА, в том числе в сельском хозяйстве, в доставке, в мониторинге. Беспилотное летающее такси в 2024 году запустили в Китае. Власти Гуанчжоу планировали вложить почти $1,5 млрд в инфраструктуру для пассажирских дронов.