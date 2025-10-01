Гусев поддержал желание и. о. главы Бутурлиновского района сохранить пост

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи с и. о. главы Бутурлиновского района Александром Головковым поддержал желание последнего утвердиться на посту. Господин Головков рассказал главе региона, что уже подал документы на участие в соответствующем конкурсе, который пройдет в ноябре. Об этом сообщили в облправительстве.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и и. о. главы Бутурлиновского района Александр Головков (справа)

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Кандидатуры финалистов конкурса представят на голосование членам Совета народных депутатов Бутурлиновского района.

Александру Головкову 50 лет. Он родился в Бутурлиновском районе. В 2001 году окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова (ныне — университет) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в органах внутренних дел, впоследствии занимал должности на муниципальной службе, был помощником депутата Госдумы РФ. С 2010-го по 2018 год возглавлял администрацию Козловского сельского поселения Бутурлиновского района, с июля 2018 года руководил администрацией Бутурлиновского городского поселения.

В конце сентября полномочия главы Бутурлиновского района сложил избравшийся в облдуму Юрий Матузов. Он руководил муниципалитетом 14 лет. Господин Матузов ранее говорил «Ъ-Черноземье», что хотел бы видеть в качестве своего преемника «человека из системы, который уже знает подходы».

Сам Юрий Матузов утвержден кандидатом на должность спикера областной думы. На этом посту он может сменить Владимира Нетесова, который претендует на пост сенатора от регпарламента. В свою очередь ему место должен уступить основатель ДСК Сергей Лукин, который избрался в новый созыв облдумы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова