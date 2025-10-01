Полиция нашла предполагаемого насильника петербурженки спустя 43 года

По подозрению в изнасиловании девушки задержали подозреваемого. Личность предполагаемого преступника установили спустя 43 года после совершения противоправных действий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Девушку изнасиловали в 1982 году в общежитии на проспекте Стачек. Злоумышленника не удалось задержать по горячим следам. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РСФСР.

Правоохранителям стало известно, что к совершению изнасилования может быть причастен житель одной из республик Северо-Кавказского федерального округа. Подозреваемого задержали в городе Буйнакск и доставили в Петербург.

По предварительной информации, фигурант угрожал пострадавшей ножом, изнасиловал, а затем стал вымогать деньги и ценные вещи. Дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 163 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Татьяна Титаева