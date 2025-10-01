Коммунисты Кузбасса избрали нового руководителя

Роман Тамоев избран первым секретарем регионального отделения КПРФ в Кемеровской области. Кадровое решение приняла конференция коммунистов Кузбасса, состоявшаяся 1 октября.

По словам господина Тамоева, кемеровскому региональному отделению (РО) КПРФ его представила депутат Госдумы РФ, член президиума ЦК КПРФ Мария Дробот. Как писал «Ъ-Сибирь», до последнего времени Роман Тамоев возглавлял партийную организацию в Республике Тыва, в 2024 году был избран депутатом верховного хурала.

Ранее РО КПРФ в Кемеровской области руководил Николай Мухин. В сентябре он был избран депутатом думы Белгородской области, где возглавил комитет по регламенту и депутатской этике.

Валерий Лавский