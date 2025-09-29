Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лодой-Дамба Куулар возглавил коммунистов Тувы

Сменилось руководство в региональном отделении КПРФ в Республике Тыва. Кадровые решения были приняты на пленуме комитета РО, состоявшемся в минувшие выходные.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Одним из ключевых решений стало сложение полномочий первого секретаря туврескома КПРФ Романа Тамоева на основании личного заявления»,— говорится в сообщении РО. Первым секретарем был избран Лодой-Дамба Куулар.

В сентябре 2024 года Роман Тамоев и Лодой-Дамба Куулар были избраны депутатами верховного хурала Тувы от КПРФ.

Валерий Лавский

