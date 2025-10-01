Женский теннисный турнир в Пекине остался без российского представительства

Две российские теннисистки не смогли пробиться в четвертьфинал China Open — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине с призовым фондом более $8,9 млн.

Первая ракетка России Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге уступила британке Сонай Картал, располагающейся на 81-й строчке классификации WTA. Матч длился почти два с половиной часа и завершился со счетом 5:7, 6:2, 5:7. До этого Анастасия Потапова (59-я в мире) проиграла чешке Линде Носковой (27) со счетом 2:6, 4:6 за 1 час 24 минуты.

Таким образом, в сетке турнира не осталось россиянок. В четвертьфиналах Картал сыграет с Носковой, американка Аманда Анисимова (4) — с итальянкой Джасмин Паолини (8), американка Коко Гауфф (3) — с немкой Евой Лис (66). Участницы последнего матча этого раунда определятся позднее. Соревнование завершится 5 октября.

Арнольд Кабанов