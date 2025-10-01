Nike начинает выбираться из кризиса

Крупнейший в мире производитель спортивной одежды, обуви и снаряжения, американская компания Nike отчиталась о квартальных результатах, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Завершившийся 31 августа первый квартал 2026 финансового года компания закончила с выручкой $11,7 млрд, что на 1% больше, чем годом ранее. Выручка по оптовым операциям достигла $6,8 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года. Аналитики же прогнозировали, что этот показатель у компании будет на 8% ниже, чем в прошлом году. Продажи товаров непосредственно под брендом Nike выросли на 2%, до $11,4 млрд, тогда как аналитики ожидали снижения на 5% по сравнению с прошлым годом, до $10,6 млрд. Еще по итогам четвертого квартала 2025 финансового года Nike показала существенное снижение показателей.

После публикации квартальной отчетности акции Nike выросли в цене на 3,5%. Инвесторы восприняли результаты компании как возможное начало выхода из кризиса, в котором Nike оказалась еще несколько лет назад, что в конце прошлого года привело к смене руководства. Эксперты полагают, что первые плоды, возможно, начала приносить смена вектора развития Nike,— компания стала активнее развивать разработку и маркетинг продукции для занятий спортом, тогда как раньше существенный акцент делался на повседневную одежду спортивного стиля.

Кроме того, Nike начала восстанавливать отношения с внешними розничными продавцами — сетями и маркетплейсами, хотя раньше концентрировалась на продажах через собственные точки и интернет. В беговом сегменте компания недавно представила удачные новые модели кроссовок в сериях Vomero и Pegasus, которые встретили хороший прием у потребителей.

Евгений Хвостик