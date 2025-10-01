Суд вынесет приговор по делу о гибели петербурженки после 581 удара ножом

Суд в Петербурге рассмотрит дело 25-летнего и 23-летнего жителей Республики Ингушетии, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью. Жертва получила не менее 581 удара ножом, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие считает, что 31 июля 2024 года в квартире дома 94 лит. А по Краснопутиловской улице фигуранты в ходе конфликта убили свою 25-летнюю знакомую с помощью трех кухонных ножей. Потом они выбрались из квартиры через окно, спустились по водосточной трубе и покинули город. По мнению прокуратуры, обвиняемые были в состоянии наркотического опьянения.

Артемий Чулков