Новак предложил увеличить импорт бензина из Белоруссии до 300 тыс. тонн в месяц

Вице-премьер Александр Новак предложил нарастить в октябре поставки белорусского бензина в Россию до 300 тыс. тонн в месяц. Это следует из обращения господина Новака премьер-министру России Михаилу Мишустину. С документом ознакомился «Ъ».

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Объем поставок белорусского топлива в сентябре оценивается в 45 тыс. тонн. Вице-премьер предложил увеличить его импорт за счет бесперебойной работы системы «Транснефть» и запуска давальческой переработки нефти.

Мера предлагается для поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. Среди других инициатив — разрешить на полгода использование монометиланилина, октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года. Александр Новак также предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

