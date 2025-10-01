Порошок, который вдохнули школьники в Екатеринбурге, отправили на экспертизу

Специалисты отправили на экспертизу неизвестный порошок, после вдыхания которого пятиклассники в лицее №159 в Екатеринбурге почувствовали себя плохо, сообщили в городской администрации.

Порошок в раздевалке нашли 1 октября — он появился там после урока физкультуры у восьмиклассников, его принес один из учащихся восьмого класса. После этого физкультура должна была пройти у пятого класса — дети зашли в раздевалку и почувствовали недомогание. Родителям пятиклассников рассказали о произошедшем. Была незамедлительно вызвана скорая, в лицей приехали пять бригад. В больнице детей обследовали врачи-токсикологи, клинических проявлений отравления не было выявлено, показаний для госпитализации нет. По информации мэрии, порошок вдохнули 11 человек.

Обстановка в школе оценивается как спокойная, уроки проходят в штатном режиме.

Ранее прокуратура Свердловской области и региональное управление СКР организовали проверки после того, как пятиклассников из лицея №159 госпитализировали из-за плохого самочувствия. По данным прокуратуры, во время подготовки к уроку физкультуры 12 учеников испытали проблемы с дыханием.

Ирина Пичурина