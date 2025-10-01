В Екатеринбурге госпитализировали 12 пятиклассников с отравлением

В лицее №159 в Екатеринбурге 12 пятиклассников почувствовали себя плохо, их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратура Свердловской области и региональное управление СКР организовали проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным прокуратуры, во время подготовки к уроку физкультуры в раздевалке спортзала ученики испытали проблемы с дыханием и пожаловались на состояние здоровья. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно.

Управление СКР проводит проверку на предмет возможного наличия признаков преступления по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно информации Telegram-канала Baza, ученик восьмого класса якобы принес в школу неизвестный порошок, который попал детям на слизистую.

Ирина Пичурина