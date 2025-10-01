Песков: речь Путина на «Валдае» будет обсуждать весь мир

Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» будет обсуждать весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Темой заседания станет вопрос «полицентричного мира», уточнил господин Песков.

«Всегда на "Валдае" президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры»,— сказал представитель президента на брифинге. Он отметил, что глава государства будет выступать на заседании клуба после четырех часов дня.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание клуба «Валдай». Владимир Путин будет выступать в последний день заседания. На открытии мероприятия эксперты Валдайского клуба представят доклад под названием «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок».

Подробности — в материале «Ъ» «В беспорядке вещей».