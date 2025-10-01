Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ
Поселок Задорожный Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар дрона пришелся по автомобилю. Пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны доставили мужчину в больницу с раной мягких тканей лица. Пострадавший получил медицинскую помощь и продолжит лечение дома. «После повторных атак дронов транспортное средство уничтожено огнем»,— написал глава региона в Telegram-канале.
Утром 1 октября Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгородского района. Были повреждены два автомобиля. По данным Минобороны России, прошлой ночью над Белгородской областью было уничтожено восемь беспилотников.