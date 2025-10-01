Окрестности Белгорода подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Ракеты ВСУ нанесли удар по поселку Разумное в Белгородском районе. Предварительно, пострадавших нет, сгорели две легковые машины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Режим ракетной опасности был введен в регионе в 10:05 мск. Населению рекомендовали спуститься в подвалы. В 10:18 угроза была снята.

За прошедшую ночь Белгородская область подверглась атаке 110 дронов. Большинство из них были сбиты, пострадавших среди населения, по предварительным данным, не было. В селе Глотово Грайворонского муниципального округа мужчина получил множественные осколочные ранения и перелом стопы, наступив на взрывное устройство.