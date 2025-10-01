Суд расторг договор аренды участка под рестораном в парке 30-летия Победы

Ярославский областной суд расторг договор аренды земельного участка в парке 30-летия Победы, на котором построили ресторан. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе суда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что земля в парке была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан.

Власти Ярославля посчитали строение незаконным и обратились в суд с требованием о расторжении договора аренды. В этом Дзержинский районный суд отказал. Однако ярославское «Агентство по аренде земельных участков» не согласилось с вынесенным решением и подало апелляцию.

30 сентября облсуд, рассмотрев жалобу, отменил решение районного суда в части отказа в расторжении договора аренды земельного участка и удовлетворил иск городской структуры.

Алла Чижова