14 млн россиян установили самозапреты по кредитам и займам

На 1 октября 2025 года самозапрет на получение кредитов и займов установлен у 14 млн россиян, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). По сравнению с показателем месячной давности количество граждан, установивших ограничения, выросло на 1,5 млн человек.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом за семь месяцев работы сервиса (с 1 марта) на установку самозапрета было подано 15,7 млн заявлений. При этом 1,1 млн заявлений подали на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений.

По данным ОКБ, по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты — более 14,3 млн заявок. При этом на запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 678 тыс. заявок, на полный запрет выдач в МФО — более 246 тыс. заявок, на полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 221 тыс. заявок. Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

Отдел финансов