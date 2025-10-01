«Аэрофлот» получит восемь грузовых Boeing «Волга-Днепра» под разбор на запчасти

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) получит восемь грузовых Boeing группы «Волга-Днепр» для пополнения пула запчастей, заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, самолеты не будут использовать для грузовых перевозок.

«Нет, мы их не планируем использовать для грузовых перевозок, они будут использоваться именно как актив с точки зрения пополнения наших запасов запчастей»,— рассказал ТАСС господин Александровский на форуме «Цифровая транспортация».

29 сентября «Ъ» писал о передаче авиакомпании шести Boeing 737 и двух Boeing 747 «Волга-Днепра». Пассажирские версии этих самолетов эксплуатируют сам «Аэрофлот», а также входящие в группу «Победа» и «Россия». Сумма сделки составила около $130 млн. На рынке оценивают приобретение как крайне выгодное пополнение пула запчастей «Аэрофлота».

