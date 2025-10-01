Экс-сотрудника переславской администрации приговорили за взятки

Суд признал бывшего начальника управления экономики администрации Переславля-Залесского Павла Семенова виновным в получении взятки и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: администрация Переславля-Залесского

Суд установил, что господин Семенов, занимая пост начальника, в период с 2022 по 2024 год получил от ИП 170 тыс. руб. за непринятие мер по привлечению к ответственности за уличную торговлю в местах, не предназначенных для этих целей. Бизнесмен продавал детские игрушки вблизи федеральной трассы.

Павла Семенова осудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере). Ему также назначен штраф 3,4 млн руб. и запрет занимать руководящие должности на 9 лет.

«Приговор в законную силу не вступил»,— уточнили в облсуде.