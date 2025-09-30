Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун»

Российские силы ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, атаке ВС России также подверглись объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры, которые ВСУ использовали для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов, места хранения и запуска БПЛА большой дальности в 154 районах в зоне спецоперации.

В ночь на 30 сентября над регионами России был сбит 81 дрон. Больше всего — 26 БПЛА — уничтожены в небе над Воронежской областью.