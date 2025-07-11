Дрель мирового масштаба

Основанный в Японии производитель электроинструментов Makita, заметно сокративший поставки своей продукции в Россию после февраля 2022 года, начал увеличивать их ввоз в страну. Как выяснил “Ъ”, к осени этого года компания намерена восстановить часть выбывшего ассортимента. Официально Makita не покидала российский рынок, но из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине снизила импорт, сократив в итоге свою долю в РФ с 20% до 1,5%. Впрочем, вернуть себе прежнее положение на рынке компании будет проблематично из-за высокой конкуренции, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Производитель электроинструментов Makita, сокративший свою маркетинговую активность в России после начала в феврале 2022 года военного конфликта на Украине, вновь активизировался на российском рынке, сообщили два источник “Ъ” на DIY-рынке. Косвенно эта информация подтверждается тем, что Makita восстановила активность в соцсетях в РФ. Кроме того, “Ъ” обнаружил созданную компанией онлайн-витрину своей продукции на Ozon. В ООО «Макита», российском подразделении Makita, на запрос “Ъ” не ответили.

Makita Corporation, один из крупнейших производителей электроинструментов в мире со штаб-квартирой в Андзё (Япония), создана в 1938 году. Выручка корпорации по итогам 2024 года составила ¥741,4 млрд, или $5,06 млрд по текущему курсу. Российское подразделение ООО «Макита» действует с 2003 года. Выручка компании в 2024 году выросла на 16,8%, до 23,9 млрд руб., чистая прибыль — почти вдвое, до 2,6 млрд руб.

Официально Makita не объявляла об уходе с российского рынка. Но компания постепенно сокращала продажи в РФ, а с середины 2024 года местное представительство практически полностью прекратило поставки продукции в страну, говорит один из собеседников “Ъ”. По его данным, с лета 2024 года продукция Makita на российский рынок поступает по параллельному импорту. К октябрю производитель намерен за счет прямых поставок восстановить часть выбывшего с российского рынка за последний период ассортимента, добавляет источник “Ъ”.

У Makita, как и у других зарубежных компаний, возникли проблемы с логистикой при доставке продукции в Россию из-за западных санкций, но DIY-ритейлер «Максидом» смог наладить работу с крупными дистрибуторами этой продукции, говорит совладелец сети Мария Евневич. Руководитель направления категории «Инструменты» «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) Денис Лукьянов отмечает, что на сегодня сети отгружают небольшие партии товара под брендом Makita, которые были зарезервированы еще в конце прошлого года.

10 572 рубля составил средний чек при покупке электроинструментов в РФ в январе—июне, по данным «Чек Индекса».

Makita в 2021 году была лидером на российском рынке электроинструментов с долей до 20% в денежном выражении, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, по его словам, уже к концу 2022 года этот показатель снизился до 5%, а в начале 2025 года не превышает 1,5%. По оценке Дениса Лукьянова, по итогам 2024 года доля бренда составляла 6%, несколько лет назад она была около 18%.

Если Makita возобновит гарантийное обслуживание, начнет официальные поставки и будет инвестировать в маркетинговую поддержку и восстановление дистрибуции, то доля может возрасти, однако в течение ближайших двух лет она, скорее всего, не превысит 5%, прогнозирует господин Бурмистров. По словам госпожи Евневич, пока поставки японского производителя были ограниченны, на российском рынке появились новые продукты сопоставимого качества других производителей, но более дешевые.

Из-за того, что продукция Makita пользуется большим спросом, в последние годы на рынке появилось много подделок, поэтому цены на один и тот же товар могут отличаться в несколько раз, отмечает собеседник “Ъ” на рынке. Для быстрого возврата доли бренд может пойти на сознательный ценовой демпинг, что может стать угрозой для российских производителей, считает он.

Алина Мигачёва, Халиль Аминов