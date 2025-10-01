Обвиняемых в организации незаконной миграции в Лабытнанги отправили в колонию

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ужесточил наказание трем обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщили в окружной прокуратуре. Условный срок осужденным заменили на лишение свободы в колонии общего режима сроком от двух до четырех лет.

11 июля обвиняемых судили по п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

Лабытнангский городской суд установил, что с января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемые в Лабытнанги в корыстных целях принимали экзамены у иностранных граждан по русскому языку и истории России без проверки знаний, чтобы легализовать их нахождение в России. Тогда им назначили условное лишение свободы и исключили из обвинения признак «совершение преступления в составе организованной группы».

Прокуратура обжаловала решение городского суда, и окружной суд, помимо назначения реального срока, оштрафовал всех обвиняемых на 400 тыс. руб. Двум участникам группы также на два года запрещено заниматься принятием экзаменов по русскому у иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, у них конфисковали ноутбук, сотовый телефон и веб-камеру в качестве средств совершения преступления. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле городской суд Лабытнанги назначил условный срок в 2,5 года лидеру национальной диаспоры по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции. Условные сроки также были назначены двум специалистам центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». Они получили два и три года соответственно.

Ирина Пичурина