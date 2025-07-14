Лидер диаспоры на Ямале получил условный срок за организацию незаконной миграции

Городской суд Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) назначил условный срок в 2,5 года лидеру национальной диаспоры по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения), сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме того, условные сроки по той же статье были назначены двум специалистам центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». Они получили два и три года соответственно.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах в Лабытнанги специалисты вступили в сговор с главой нацдиаспоры и за денежное вознаграждение помогали иностранцам, а также лицам без гражданства, успешно сдать экзамены по русскому языку. После этого мигранты получали сертификаты, дающие право на проживание и работу в России.

Все трое оштрафованы на 200 тыс. руб. По решению суда им в течение двух лет также запрещено заниматься организацией экзаменов по русскому языку у иностранных граждан и лиц без гражданства. Каждому из подсудимых суд назначил испытательный срок на четыре года.

Напомним, в конце декабря в Надыме (ЯНАО) 44-летнего директора коммерческой организации признали виновным в организации незаконной миграции. Суд установил, что предприниматель привлек шесть иностранных граждан для работ по ремонту объектов, не имея разрешений на их пребывание и работу.

Ирина Пичурина