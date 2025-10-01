Завершился турнир по дзюдо «Битва за Москву»

Организованный при поддержке благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Колыбель Отечества» турнир Федерации дзюдо России (ФДР) и Федерации дзюдо Москвы «Битва за Москву» завершился в столице. Его участники — лучшие клубы региона — разыграли призовой фонд в 42 млн руб. Победу одержала «Академия победителей» из Долгопрудного. Серебро завоевала команда «Фрязино», бронза досталась УОР «Москва».

Напомним, что согласно правилам турнира, каждое противостояние продолжается до 13 побед в личных встречах и досрочно завершается при наборе восьми очков одной из команд. Помимо этого, организаторы отказались от так называемого принципа golden score, согласно которому при равенстве по итогам основного времени назначается дополнительное, которое длится до первой оценки или наказания. В «Битве за Москву» в случае равенства оценок между двумя участниками объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу.

Турнир продлился три дня. «Символично, что финал пришелся на день, когда в 1941 году началось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Битва за Москву», — отмечается в релизе.

Президент ФДР Сергей Соловейчик отметил, что организация «решилась на эксперимент: расширить привычные рамки соревнований, сделать их доступнее для зрителей, интереснее, зрелищнее». «Это дало не только ценный опыт участникам, но и новый импульс для развития юношеского дзюдо. Одним из приоритетов для нас сегодня стало клубное направление. Уже третий год успешно развивается Континентальная лига дзюдо — растет число участников, в проект вовлекаются титулованные спортсмены. Вместе с этим усиливается и финансовая поддержка спортсменов», — добавил он.

По мнению управляющего акционера FONBET Валентина Голованова, «турнир прошел на высочайшем уровне, а от поединков захватывало дух». Он выразил радость и гордость по поводу того, что букмекер стал «генеральным партнером такого масштабного события». «Наша компания долгое время сотрудничает с Федерацией дзюдо России: вместе мы проводим Континентальную лигу, Russia judo Tour, а теперь в копилке — ''Битва за Москву''. Уверены, впереди нас ждет еще множество ярких проектов»»,— резюмировал он.

Подвел итог мероприятия и заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин. «Если кто-то до сих пор не верит в чудеса — самое время начать, потому что они регулярно случаются», — отметил он. — «Например, я – олимпийский чемпион по фигурному катанию, сегодня впервые оказался на дзюдо. Спорт объединяет. Вот и сейчас — я, представитель зимнего вида, оказался рядом с поклонниками японского единоборства». Господин Ягудин также поделился впечатлениями от просмотра схваток: «Здесь спорт — это не только физика, но и стратегия, холодная голова. Стоит только на миг потерять концентрацию, и победа ускользает. Здесь можно заставить соперника поверить, что ты слаб, а самому в этот момент готовить победный бросок. Вот в этом — вся прелесть дзюдо. Именно этим он меня и поразил».

Арнольд Кабанов