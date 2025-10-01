В прокуратуре оценили практику взыскания долгов с дропперов как частично эффективную

В практике взыскания ущерба с участников мошеннических схем — дропперов добиться стопроцентной эффективности тяжело. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил прокурор отдела по надзору за следствием органов внутренних дел прокуратуры Татарстана Булат Закиров.

«Какую-то часть ущерба покрыть так или иначе удается. Но, к сожалению, стопроцентной эффективности тяжело достичь. В принципе, идеала всегда тяжело достичь. Но возвращаем деньги, люди благодарят — это самое главное», — сказал господин Закиров.

По словам прокурора, взыскание долгов с дропперов строится по стандартному механизму — после решения суда исполнительные документы поступают приставам, которые арестовывают счета, банковские карты, имущество и разыскивают активы должников. Даже если у человека нет средств для немедленного возврата, исполнение продолжается. Выплаты возможны за счет будущих доходов или реализованного имущества.

По данным прокуратуры Татарстана, за первые шесть месяцев 2025 года в суды подано 88 исков к дропперам на общую сумму более 19 млн руб., из них удовлетворено 31. Всего с начала года прокуроры направили 111 исков на сумму 37,6 млн руб. В региональном МВД отмечают, что только в первом полугодии 2025 года телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд руб., в то же время раскрываемость таких дел остается на уровне около 21%.

Анар Зейналов