Дропперы попали под раздачу

Прокуратура Татарстана активизировала работу по взысканию неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые мошенники переводили похищенные у граждан средства. За первое полугодие 2025 года в республике подано 88 исков к дропперам на общую сумму более 19 млн руб., из которых 31 уже удовлетворен судами. По данным регионального МВД, с начала года мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд руб. Эксперты отмечают эффективность такого подхода, но предупреждают о необходимости быстрой реакции для ареста средств.

Прокуратура Татарстана взыскивает неосновательное обогащение с дропперов

За шесть месяцев 2025 года городские и районные прокуроры Татарстана направили в суды 88 исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на счета которых мошенники перечисляли похищенные средства, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе прокуратуры республики. Из них 31 иск на общую сумму более 19 млн руб. уже удовлетворен, остальные находятся на рассмотрении — речь идет об исках только в интересах социально уязвимой категории населения.

Социально уязвимая категория населения К социально уязвимой категории населения относятся граждане, нуждающиеся в особой социальной защите и не способные самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Несмотря на отсутствие законодательного определения, к этой категории обычно причисляют пенсионеров, инвалидов, ветеранов, несовершеннолетних, детей-сирот, а также граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в результате преступных действий.

По данным МВД республики, с начала 2025 года телефонные мошенники похитили у жителей региона более 3 млрд руб., сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания прокуратуры республики Михаил Желаев. Зарегистрировано свыше 17 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет более 57% от общего числа преступлений в республике. Раскрываемость таких дел составляет около 21%, отметил в мае 2025 года начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рефат Катипов.

Среди дел по защите социально уязвимых граждан — иск прокурора Кайбицкого района в интересах отца участника СВО, который получил компенсационные выплаты около 7 млн руб. после гибели сына. В период с 17 по 23 марта 2023 года мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банков, обманом заставили его перевести 7,8 млн руб. на различные «резервные счета». Из этой суммы 500 тыс. руб. поступили на карту жительницы Иваново.

Прокуратурой Татарстана было инициировано судебное разбирательство в Советском районном суде Иваново, в ходе которого выяснилось, что картой фактически пользовался сын владелицы, следует из решения суда. Как установил суд, он снял почти всю сумму наличными через банкоматы в торговых центрах города: 300 тыс. руб. 23 марта и 190 тыс. руб. 24 марта 2023 года. По его показаниям в ходе допроса, банковскую карту он передавал некоему лицу для арбитража криптовалюты. В итоге суд взыскал всю сумму в солидарном порядке как с сына, так и с матери.

Прокурор Алексеевского района добился взыскания 280 тыс. руб. в пользу супруги участника СВО, следует из решения Ленинского районного суда Ижевска. 19 августа 2024 года женщине позвонили мнимые сотрудники одного из сотовых операторов и ЦБ, заставив оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». Общий ущерб составил 886 тыс. руб., из которых 280 тыс. руб. через банкомат в Чистополе поступили на счет дроппера в Ижевске. Суд удовлетворил иск в мае 2025 года, дополнительно взыскав 43 тыс. руб. процентов за пользование чужими средствами.

Неосновательное обогащение Неосновательное обогащение — это приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого без установленных законом, правовыми актами или сделкой оснований. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, получившее такое имущество, обязано его возвратить.

Всего за период 2025 года прокуроры направили 111 исковых заявлений о взыскании с дропперов неосновательного обогащения на сумму 37,6 млн руб. Из них удовлетворено 40 исков на сумму 17 млн руб., остальные находятся на стадии рассмотрения.

По данным МВД республики, в среднем за неделю жертвами мошенников становятся более 50 человек, а ежедневно у жителей Татарстана похищается около 15 млн руб. Среди пострадавших — 211 несовершеннолетних, более 3 тыс. пенсионеров и 250 граждан с ограниченными возможностями, сообщил господин Желаев. Основное количество преступлений приходится на жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Бугульмы.

Для защиты граждан на федеральном уровне введен ряд мер. С марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги». По данным Объединенного кредитного бюро на 1 сентября, этой услугой воспользовались 13,2 млн человек по всей стране, в том числе около 397 тыс. жителей Татарстана.

Эффективность взыскания средств с дропперов зависит от скорости реакции потерпевших, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, неосновательное обогащение — это приобретение имущества одним лицом за счет другого без установленных законом оснований. «Проще говоря, это когда кто-то получил выгоду за ваш счет без законных на то причин», — поясняет эксперт.

Взыскание неосновательного обогащения с дроппера можно использовать параллельно с уголовным делом или вместо него, если преступник не установлен, отмечает господин Горбунов. По его словам, этот механизм имеет несколько преимуществ: не нужно ждать, пока МВД найдет организаторов схемы, что может занять годы, а иск подается непосредственно к получателю денег. Кроме того, потерпевшему достаточно предоставить выписку по счету и доказательства перевода, а бремя доказывания законности получения средств лежит на дроппере.

«Суды массово удовлетворяют такие иски, поскольку состав неосновательного обогащения налицо: деньги поступили, оснований для их получения нет», — отмечает эксперт.

Однако эффективность напрямую зависит от скорости реакции потерпевшего. Нужно быстро получить информацию о владельце счета и наложить арест на средства, пока дроппер их не вывел. «Вернуть можно только ту сумму, которая осталась на счете на момент ареста», — предупреждает господин Горбунов. Главной проблемой он называет медленное судопроизводство по гражданским делам.

Если у дроппера нет средств для возмещения ущерба, дело может быть приостановлено до появления доходов или списано по истечении определенного срока при доказанной несостоятельности, поясняет управляющий партнер ООО «Юридическая компания „Яхатин“» Антон Смирнов. При этом судебными приставами применяется процедура принудительного взыскания через обращение на имущество должника.

С 5 июля 2025 года дропперы могут привлекаться к уголовной ответственности по новой редакции статьи 187 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за передачу банковских карт третьим лицам, отмечает господин Смирнов. Кроме того, им грозит статья 174 УК РФ за отмывание денежных средств с наказанием до семи лет лишения свободы и статья 159 УК РФ о мошенничестве при доказанном умысле.

«Значительная часть дропперов представляет социально уязвимые слои населения с ограниченными финансовыми возможностями. По данным Банка России, около 40% дропперских операций совершается молодыми людьми в возрасте до 25 лет, часто не имеющими стабильных доходов», — отмечает эксперт. По его словам, суды учитывают степень осознанности действий и применяют дифференцированный подход: лица, ставшие жертвами обмана, могут рассчитывать на более мягкое наказание.

