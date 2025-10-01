В муниципальных округах Челябинской области объявили конкурсы по выбору глав

Несколько муниципалитетов Челябинской области, которые недавно стали округами, объявили конкурсы по отбору кандидатур на должности глав. Документы опубликованы на сайтах местных администраций.

Собрание депутатов Кунашакского округа назначило проведение конкурса на 11 ноября, подать заявление для участия можно до 10 октября. Отбор в Верхнеуральске проведут 20 ноября, документы принимаются до 3 октября. В Увельском округе конкурс также назначили на 17 ноября (прием заявлений — до 10 октября). В Аргаяше и Еманжелинске конкурс запланировали на 18 и 19 ноября соответственно.

Муниципальная реформа началась в Челябинской области в 2022 году. Первым в округ был преобразован Коркинский муниципальный район. В марте 2024 года новый статус получили Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В сентябре прошлого года там были избраны депутаты и главы округов. В марте 2025 года во всех 27 районах Челябинской области завершился переход на одноуровневую систему местного самоуправления.

