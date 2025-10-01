Суд отказал бизнесменам в сносе СПА-комплекса у «Альтаира»

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении иска двух индивидуальных предпринимателей с требованием об освобождении участка у ТРК «Альтаир» от СПА-комплекса. Решение размещено в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Termoland Ярославль Фото: Termoland Ярославль

Напомним, что с июля 2025 года у торгово-развлекательного комплекса работает СПА-комплекс. Он занимает уличную территорию и часть помещений.

Двое предпринимателей, являющиеся собственниками части помещений ТРК и земельного участка под центром, обратились в суд с требованием признать сделку о сдаче в аренду участка под СПА-комплекс недействительной и, соответственно, привести территорию в прежний вид. Свою долю в аренду на 20 лет сдало ООО «Верхневолжский монолит» обществу с ограниченной ответственностью «Городской курорт Ярославль».

Суд решил в иске отказать, основываясь на том, что решение о сдаче в аренду доли земельного участка было принято большинством голосов собственников земли, а именно — ООО «Верхневолжский монолит» (владеет 78%) и ООО «Киномакс-Ярославль» (владеет 7%). При этом двум ИП принадлежит доля в праве собственности на земельный участок в размере 13,45%.

«Имеющимся в материалах дела протоколом общего собрания собственников, состоявшегося 18 июля 2025 года, подтверждается, что обладающие в совокупности 86,55% голосов собственников помещений проголосовали "за" передачу части земельного участка на условиях договора аренды. Решение принято в установленном законом порядке при соблюдении кворума. Тот факт, что истцы проголосовали "против", не влечет нарушения их прав и законных интересов и не является основанием для признания договора аренды недействительным»,— говорится в решении суда.

Сам договор аренды был заключен еще в 2023 году, тогда истцы еще не являлись собственниками помещений и доли участка, а экс-владелец претензий не заявлял. Кроме того, при вынесении решения суд подчеркнул, что передача участка в аренду не создает препятствий истцам и их арендаторам, а сам термальный комплекс не имеет общих пространств с помещениями истцов, а также не блокирует подъездные пути и доступ к помещениям истцов.

Суд обратил внимание, что появление СПА-комплекса направлено на удовлетворение интересов всех собственников, так как направлено на увеличение посещаемости ТРК.

«Признание недействительным договора аренды могло бы повлечь ущерб неограниченному кругу лиц и привести к нарушению публичных интересов, поскольку это привело бы к сносу построенного для нужд граждан термального комплекса, который уже открыт для посещения неограниченного круга лиц»,— указал суд.

Алла Чижова