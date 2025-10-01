Газ в Европе за девять месяцев подорожал почти на четверть

За девять месяцев средняя цена газа в Европе выросла почти на четверть в годовом выражении, до $443 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Росту стоимости способствовали отопительный сезон и необходимость раннего начала заполнения хранилищ к зиме.

Цена газа в Европе перешла к росту еще осенью 2024 года. В первом квартале 2025-го стоимость газа достигла $509 за 1 тыс. куб. м, во втором квартале — $420, в третьем — $399. За январь-сентябрь котировки выросли на 24%, до $443. В сентябре средняя цена газа в месячном выражении почти не изменилась ($393), но оказалась на 5,5% ниже, чем год назад.

В прошлый отопительный сезон Европе пришлось активно расходовать запасы из хранилищ. Это было связано с самой холодной за четыре сезона зимой. В этом году к середине сентября запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 80%.